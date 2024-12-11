Удар РФ по центру Запоріжжя: кількість загиблих зросла

"Наразі відомо про 6 загиблих громадян, 22 людини постраждали, внаслідок удару у Запоріжжі", - передали надзвичайники.

Також в ДСНС додали, що тривають аварійно-рятувальні роботи, й на місці працюють "усі екстрені служби міста". Також психологи Служби надають допомогу громадянам.

Глава Запорізької ОВА уточнив, що у руїнах понівеченої російською ракетою будівлі у Возесенівскому району міста досі знаходяться ще четверо людей.

При цьому в Національній поліції розповіли, що під завалами можуть перебувати п'ятеро людей.

"Поранення різного ступеня тяжкості отримали 22 особи (12 жінок, 9 чоловіків та 5-річна дівчинка). На місці події продовжують працювати поліцейські, рятувальники, волонтери та відповідні служби міста", - передали в Нацполіції.

Обстріл Запоріжжя 10 грудня

Нагадаємо, вчора, 10 грудня, війська РФ завдали ракетного удару по центру Запоріжжя. Як розповіли представники місцевої влади, при обстрілі російські терористи влучили у приміщення приватної лікарні.

В ОВА зазначили, що будівля медзакладу була знищена, й також були пошкоджені будівлі, розташовані поруч.

Через російський удар по Запоріжжю були жертви, й повідомлялося про понад двадцять постраждалих. На місці влучання тривають аварійно-рятувальні роботи.

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по центру Запоріжжю. Він зазначив, що кожна така ворожа атака доводить, що необхідно збільшувати можливості ППО в Україні.

Додамо, вночі стало відомо, що у Запоріжжі на місці удару з-під завалів деблокували двох жінок. Вони перебували під уламками понад сім годин.