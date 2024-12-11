Удар РФ по центру Запорожья: количество погибших возросло

"Сейчас известно о 6 погибших гражданах, 22 человека пострадали, в результате удара в Запорожье", - передали чрезвычайники.

Также в ГСЧС добавили, что продолжаются аварийно-спасательные работы, и на месте работают "все экстренные службы города". Также психологи Службы оказывают помощь гражданам.

Глава Запорожской ОВА уточнил, что в руинах разбитого российской ракетой здания в Возесеновском районе города до сих пор находятся еще четыре человека.

При этом в Национальной полиции рассказали, что под завалами могут находиться пять человек.

"Ранения разной степени тяжести получили 22 человека (12 женщин, 9 мужчин и 5-летняя девочка). На месте происшествия продолжают работать полицейские, спасатели, волонтеры и соответствующие службы города", - передали в Нацполиции.

Обстрел Запорожья 10 декабря

Напомним, вчера, 10 декабря, войска РФ нанесли ракетный удар по центру Запорожья. Как рассказали представители местных властей, при обстреле российские террористы попали в помещение частной больницы.

В ОВА отметили, что здание медучреждения было уничтожено, и также были повреждены здания, расположенные рядом.

Из-за российского удара по Запорожью были жертвы, и сообщалось о более двадцати пострадавших.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по центру Запорожья. Он подчеркнул, что каждая такая вражеская атака доказывает, что необходимо увеличивать возможности ПВО в Украине.

Добавим, ночью стало известно, что в Запорожье на месте удара из-под завалов деблокировали двух женщин. Они находились под обломками более семи часов.