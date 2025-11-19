UA

Удар РФ по Тернополю: кількість загиблих перевищила 20 осіб

Фото: у Тернополі кількість загиблих через удар РФ перевищила 20 осіб (t.me/UA_National_Police)
Автор: Тетяна Степанова

Кількість загиблих внаслідок нічного удару Росії по багатоповерхівці у Тернополі зросла до 25 людей, серед них - три дитини. Ще 73 людини - поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України та ДСНС.

"Станом на 14:00 відомо про 21 загиблу особу, з них 2- діти, 66 людей отримали поранення (з них 16 дітей)", - повідомили в Нацполіції.

Водночас у ДСНС уточнили, що в Тернополі відомо вже про 25 загиблих, в тому числі трьох дітей.

Ще 73 людини, серед яких 15 дітей, постраждали. 

Зазначається, що біля пошкодженого будинку працюють 14 психологів ДСНС з різних регіонів України, які уже надали допомогу 150 людям.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. Залучені понад 160 рятувальників, зокрема верхолази, кінологи, спецпідрозділ "Дельта" та близько 45 од. техніки ДСНС, в тому числі роботизовані системи. Сапери обстежили територію.

 

Фото: наслідки удару РФ по багатоповерхівці у Тернополі (ДСНС)

Удар по Тернополю

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада російські війська здійснили комбіновану атаку по Тернополю, використавши ракети та ударні дрони.

Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки, є загиблі та поранені. В одному з багатоповерхових будинків частково обвалилися конструкції, триває рятувальна операція.

Міська влада попередила про можливі тимчасові збої в роботі громадського транспорту. Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки загинули 20 людей і понад 60 отримали поранення.

Як розповів начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат, за попередніми даними, у житловий будинок в Тернополі влучила ракета Х-101.

Загалом російські війська запустили по території України майже 50 ракет та 476 дронів різних типів. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей.

