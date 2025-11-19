Удар РФ по Тернополю: кількість загиблих перевищила 20 осіб

"Станом на 14:00 відомо про 21 загиблу особу, з них 2- діти, 66 людей отримали поранення (з них 16 дітей)", - повідомили в Нацполіції.

Водночас у ДСНС уточнили, що в Тернополі відомо вже про 25 загиблих, в тому числі трьох дітей.

Ще 73 людини, серед яких 15 дітей, постраждали.

Зазначається, що біля пошкодженого будинку працюють 14 психологів ДСНС з різних регіонів України, які уже надали допомогу 150 людям.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. Залучені понад 160 рятувальників, зокрема верхолази, кінологи, спецпідрозділ "Дельта" та близько 45 од. техніки ДСНС, в тому числі роботизовані системи. Сапери обстежили територію.

Фото: наслідки удару РФ по багатоповерхівці у Тернополі (ДСНС)