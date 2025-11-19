Удар РФ по Тернополю: количество погибших превысило 20 человек

"По состоянию на 14:00 известно о 21 погибшем человеке, из них 2 детей, 66 человек получили ранения (из них 16 детей)", - сообщили в Нацполиции.

В то же время в ГСЧС уточнили, что в Тернополе известно уже о 25 погибших, в том числе троих детей.

Еще 73 человека, среди которых 15 детей, пострадали.

Отмечается, что возле поврежденного дома работают 14 психологов ГСЧС из разных регионов Украины, которые уже оказали помощь 150 людям.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. Привлечены более 160 спасателей, в том числе верхолазы, кинологи, спецподразделение "Дельта" и около 45 ед. техники ГСЧС, в том числе роботизированные системы. Саперы обследовали территорию.

Фото: последствия удара РФ по многоэтажке в Тернополе (ГСЧС)