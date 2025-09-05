Удар по місії розмінування у Чернігові: кількість поранених зросла

У DRC уточнили, що під час російської атаки їх команда проводила розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів з метою забезпечити безпечний доступ до місцевої інфраструктури, сільських робіт та будинків.

Наразі відомо, що внаслідок цинічної атаки росіян загинуло двоє людей, ще восьмеро поранено. Данська компанія надає усю необхідну допомогу поранених та сімʼям постраждалих.

"Цей удар по цивільній гуманітарній операції є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права (МГП). Гуманітарні працівники, а також громади, які вони обслуговують, ніколи не повинні ставати мішенню під час виконання рятувальних заходів", - заявили у DRC.

Також відомо, що серед вбитих - водій DRC Сергій. В нього залишилась дружина та донька.