Удар РФ по разминировщикам под Черниговом: число раненых волонтеров DRC возросло

В DRC уточнили, что во время российской атаки их команда проводила разминирование и уничтожение взрывоопасных предметов с целью обеспечить безопасный доступ к местной инфраструктуре, сельским работам и домам.

Известно, что в результате циничной атаки россиян погибли два человека, еще восемь ранены. Датская компания предоставляет всю необходимую помощь раненым и семьям пострадавших.

"Этот удар по гражданской гуманитарной операции является серьезным нарушением международного гуманитарного права (МГП). Гуманитарные работники, а также общины, которые они обслуживают, никогда не должны становиться мишенью во время выполнения спасательных мероприятий", - заявили в DRC.

Также известно, что среди убитых - водитель DRC Сергей. У него осталась жена и дочь.