Удар РФ по полігону ЗСУ: з'явилися нові подробиці від Сухопутних сил

Російський удар по тимчасовому навчально-тренувальному полігону однієї з механізованих бригад ЗСУ стався у Херсонській області.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

Станом на 19:27 була офіційна інформація про 14 поранених та трьох загиблих військовослужбовцях від російського удару.

Раніше моніторингові Telegram-канали повідомляли, що під обстрілом опинився полігон на території Миколаївської області.

Що відомо про удар Росії по полігону ЗСУ

Нагадаємо, ввечері 22 червня командування Сухопутних військ повідомило, що росіяни ракетою ударили по тимчасовому навчально-тренувальному полігону однієї з механізованих бригад ЗСУ. В результаті удару загинули та постраждали військові, але, за словами командування, завдяки вчасному реагуванню на загрозу вдалося уникнути численних втрат.

Згодом в командуванні Сухопутних військ уточнили, що на момент удару особовий склад був розосереджений і перебував в укриттях. Однак деякі військовослужбовці знехтували заходами безпеки.

Російські удари по полігонах і навчальних центрах

Як відомо, це вже не перший випадок за останні місяці, коли Росія атакує українські полігони чи навчальні центри. Так, у травні Росія ударила по стрільбищу у Сумській області, на початку червня атакувала 239 полігон у Дніпропетровській області, а через декілька днів - полігон у Полтавській області.

На тлі ударів тодішній командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав у відставку та був переведений командувати Об'єднаними силами. На його місце призначили бригадного генерала Геннадія Шаповалова.

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