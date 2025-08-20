Удар РФ по Одеській області: виникла масштабна пожежа, залучили спецпотяг (відео)

"В Ізмаїлі пошкоджено об’єкти інфраструктури та виробничі приміщення. На місці виникли пожежі, які оперативно ліквідували наші вогнеборці", - зазначив Кіпер.

За його словами, відомо про одного пораненого чоловіка, йому надається вся необхідна медична допомога.

"Внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури. 54 рятувальники та 16 одиниць брали участь у ліквідації наслідків атаки РФ. Також залучався пожежний потяг "Укрзалізниці", - повідомили у ДСНС.