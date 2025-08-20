UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Удар РФ по Одеській області: виникла масштабна пожежа, залучили спецпотяг (відео)

Фото: війська РФ вночі вдарили по Ізмаїлу Одеської області (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 20 серпня, атакували Ізмаїл Одеської області ударними дронами. В результаті обстрілу виникла велика пожежа, відомо про одного пораненого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС та Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"В Ізмаїлі пошкоджено об’єкти інфраструктури та виробничі приміщення. На місці виникли пожежі, які оперативно ліквідували наші вогнеборці", - зазначив Кіпер.

За його словами, відомо про одного пораненого чоловіка, йому надається вся необхідна медична допомога.

"Внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури. 54 рятувальники та 16 одиниць брали участь у ліквідації наслідків атаки РФ. Також залучався пожежний потяг "Укрзалізниці", - повідомили у ДСНС.

Удари РФ по Одеській області

Російські війська не припиняють масовані удари з використанням дронів-камікадзе та ракет по портовій та промисловій інфраструктурі Одеської області.

Так, в ніч на 18 серпня в Одесі було чутно звуки вибухів. Російські загарбники масовано атакували місто безпілотниками одночасно з кількох сторін.

Окрім того, в ніч на 16 липня окупанти атакували дронами Ізмаїльський район Одеської області. Тоді було пошкоджено інфраструктурний об'єкт та виникла пожежа.

ОдесаІзмаїлВторгнення Росії до України