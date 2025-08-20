Удар РФ по Одесской области: возник масштабный пожар, привлекли спецпоезд (видео)

Удары РФ по Одесской области

Российские войска не прекращают массированные удары с использованием дронов-камикадзе и ракет по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области.

Так, в ночь на 18 августа в Одессе были слышны звуки взрывов. Российские захватчики массированно атаковали город беспилотниками одновременно с нескольких сторон.

Кроме того, в ночь на 16 июля оккупанты атаковали дронами Измаильский район Одесской области. Тогда был поврежден инфраструктурный объект и возник пожар.