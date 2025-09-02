Удар РФ по Одеській області: без світла залишаються понад 10 тисяч родин

Війська РФ сьогодні вночі, 2 вересня, атакували Одеську область ударними безпілотниками. В результаті обстрілу понад 10 тисяч родин лишаються без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"В Одеському районі триває ліквідація наслідків ворожої атаки: енергетики працюють у цілодобовому режимі", - зазначив Кіпер.

За його словами, завдяки злагодженим діям енергетиків протягом останньої доби вдалося відновити електропостачання для 15,4 тисячі родин. Зокрема, після введення в роботу трансформатора було заживлено половину міста Чорноморськ, повернувши світло 13 тисячам абонентів.

"На жаль, відновлювальні роботи є досить складними та потребують значного часу через серйозність пошкоджень. Наразі без електроенергії тимчасово залишаються ще 10,6 тисячі родин. Фахівці докладають максимум зусиль для якнайшвидшої ліквідації наслідків обстрілу", - додав глава Одеської ОВА.