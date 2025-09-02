Удар РФ по Одесской области: без света остаются более 10 тысяч семей
Войска РФ сегодня ночью, 2 сентября, атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела более 10 тысяч человек остаются без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера.
"В Одесском районе продолжается ликвидация последствий вражеской атаки: энергетики работают в круглосуточном режиме", - отметил Кипер.
По его словам, благодаря слаженным действиям энергетиков в течение последних суток удалось восстановить электроснабжение для 15,4 тысячи семей. В частности, после введения в работу трансформатора была запитана половина города Черноморск, вернув свет 13 тысячам абонентов.
"К сожалению, восстановительные работы являются достаточно сложными и требуют значительного времени из-за серьезности повреждений. Сейчас без электроэнергии временно остаются еще 10,6 тысячи семей. Специалисты прилагают максимум усилий для скорейшей ликвидации последствий обстрела", - добавил глава Одесской ОГА.
Удар по Одесской области
Напомним, 31 августа армия РФ атаковала дронами Одесскую область. Больше всего пострадал город Черноморск и его окрестности. Вражеские дроны оставили без света 29 тысяч абонентов в Черноморске.
По данным ДТЭК, оккупанты ударили по четырем объектам энергетики. В некоторых локациях в городе вспыхнули пожары. Спасатели ГСЧС показали последствия удара по Одесской области. Один человек пострадал.