Удар РФ по Одесской области: без света остаются более 10 тысяч семей

Войска РФ сегодня ночью, 2 сентября, атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела более 10 тысяч человек остаются без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера.

"В Одесском районе продолжается ликвидация последствий вражеской атаки: энергетики работают в круглосуточном режиме", - отметил Кипер.

По его словам, благодаря слаженным действиям энергетиков в течение последних суток удалось восстановить электроснабжение для 15,4 тысячи семей. В частности, после введения в работу трансформатора была запитана половина города Черноморск, вернув свет 13 тысячам абонентов.

"К сожалению, восстановительные работы являются достаточно сложными и требуют значительного времени из-за серьезности повреждений. Сейчас без электроэнергии временно остаются еще 10,6 тысячи семей. Специалисты прилагают максимум усилий для скорейшей ликвидации последствий обстрела", - добавил глава Одесской ОГА.