Удар РФ по Одесі: військові спростували чутки, що атаку балістики коригував "Орлан-10"

Зокрема, військові поінформували, що у той день в період з 19:15 по 20:05 ворог здійснив атаку трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" по завчасно визначених координатах. Водночас у публічному просторі з'явилась інформація, що удар балістикою начебто коригував російський безпілотник "Орлан-10" безпосередньо над містом, і цього удару можна було б уникнути, якби був знищений БпЛА. Однак військові спростували це, зазначивши наступне.

"Офіційно спростовуємо... 31 січня 2025 року місто Одеса та весь південь України перебував в зоні суцільної низької хмарності. Нижня межа хмар - 90 м, верхня - 3600 м. Розвідувальний БПЛА "Орлан-10" дійсно фіксувався, але не над Одесою, а в акваторії Чорного моря на відстані 25-30 км від берегової лінії", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у Повітряному командуванні, сьогодні для завдання ракетних ударів по стаціонарних об'єктах ворогу не потрібне корегування. Наразі "Орлан-10" зазвичай використовується з метою відеофіксації результатів російських терористичний дій, а також для визначення районів "виходів" ракет української ППО.

"31 січня ворожий БПЛА було виявлено завчасно! Його бачили оператори РЛС протягом усього польоту (див. на схемі), аж до місця знищення – коли це стало можливо (через невеликий радіус застосування зенітних FPV-дронів). ОРЛАН БУВ УРАЖЕНИЙ РОЗРАХУНКОМ ПЕРЕХОПЛЮВАЧІВ FPV-ДРОНІВ в районі Коблево", - розповіли військові.

Також вони додали, що у 2024 році підрозділами повітряного командування "Південь" було виявлено та знищено 106 розвідувальних БпЛА "Орлан-10", 75 з них - в межах Одеської області.

Наразі до ППО півдня України залучені всі наявні сили засоби, в тому числі уже наявна система зенітних дронів-перехоплювачів, які часто показують високу ефективність за сприятливих умов.

"Методика наведення "дрон на дрон" активно впроваджується на всіх напрямках протиповітряної оборони. Сучасні технології, пошук нових способів боротьби – в пріоритеті. Але треба розуміти, що територія держави велика, а наші можливості із засобами виявлення та наведення на жаль, не безмежні. Втім щодня ми посилюємся, завдяки підтримці держави, західних партнерів та волонтерам", - резюмували у Повітряному командуванні "Південь".