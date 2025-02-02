Удар РФ по Одессе: военные опровергли слухи, что атаку баллистики корректировал "Орлан-10"

В частности, военные сообщили, что в тот день в период с 19:15 по 20:05 враг совершил атаку тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" по заранее определенным координатам. В то же время в публичном пространстве появилась информация, что удар баллистикой якобы корректировал российский беспилотник "Орлан-10" непосредственно над городом, и этого удара можно было бы избежать, если бы был уничтожен БпЛА. Однако военные опровергли это, отметив следующее.

"Официально опровергаем... 31 января 2025 года город Одесса и весь юг Украины находился в зоне сплошной низкой облачности. Нижняя граница облаков - 90 м, верхняя - 3600 м. Разведывательный БПЛА "Орлан-10" действительно фиксировался, но не над Одессой, а в акватории Черного моря на расстоянии 25-30 км от береговой линии", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в Воздушном командовании, сегодня для нанесения ракетных ударов по стационарным объектам врагу не требуется корректировка. Сейчас "Орлан-10" обычно используется с целью видеофиксации результатов российских террористический действий, а также для определения районов "выходов" ракет украинской ПВО.

"31 января вражеский БПЛА был обнаружен заблаговременно, его видели операторы РЛС на протяжении всего полета (см. на схеме), вплоть до места уничтожения - когда это стало возможно (из-за небольшого радиуса применения зенитных FPV-дронов). ОРЛАН был поражен расчетом перехватчиков FPV-дронов в районе Коблево", - рассказали военные.

Также они добавили, что в 2024 году подразделениями воздушного командования "Юг" было обнаружено и уничтожено 106 разведывательных БпЛА "Орлан-10", 75 из них - в пределах Одесской области.

Сейчас к ПВО юга Украины привлечены все имеющиеся силы и средства, в том числе уже имеющаяся система зенитных дронов-перехватчиков, которые часто показывают высокую эффективность при благоприятных условиях.

"Методика наведения "дрон на дрон" активно внедряется на всех направлениях противовоздушной обороны. Современные технологии, поиск новых способов борьбы - в приоритете. Но надо понимать, что территория государства большая, а наши возможности со средствами обнаружения и наведения, к сожалению, не безграничны. Впрочем ежедневно мы усиливаемся, благодаря поддержке государства, западных партнеров и волонтерам", - резюмировали в Воздушном командовании "Юг".