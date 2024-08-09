Удар РФ по Костянтинівці: серед загиблих можуть бути діти, - глава ОВА

Серед загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Костянтинівці Донецької області можуть бути троє дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
"Серед загиблих, імовірно, є троє дітей, однак тіла сильно пошкоджені й точно це встановить тільки експертиза. Серед поранених одна людина перебуває у важкому стані, її доставили на лікування у Дніпро, решта отримує медичну допомогу на території області", - розповів Філашкін.
За його словами, наразі рятувально-пошукова операція тимчасово призупинена через безпекову складову.
Нагадаємо, вранці 9 серпня російські війська атакували Костянтинівку Донецької області ракетою Х-38. Росіяни влучили в торговельний центр та відділення "Нової пошти".
Внаслідок ворожого удару загинули 14 людей, ще 43 - поранені.
Через деякий час терористи вдруге обстріляли Костянтинівку - вдарили по місту зі "Смерчів". Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення.
Детальніше про наслідки обстрілу - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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