UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Удар РФ по Костянтинівці: серед загиблих можуть бути діти, - глава ОВА

Фото: серед загиблих у Костянтинівці можуть бути діти (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Тетяна Степанова

Серед загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Костянтинівці Донецької області можуть бути троє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Серед загиблих, імовірно, є троє дітей, однак тіла сильно пошкоджені й точно це встановить тільки експертиза. Серед поранених одна людина перебуває у важкому стані, її доставили на лікування у Дніпро, решта отримує медичну допомогу на території області", - розповів Філашкін.

За його словами, наразі рятувально-пошукова операція тимчасово призупинена через безпекову складову.

Обстріл Костянтинівки 9 серпня

Нагадаємо, вранці 9 серпня російські війська атакували Костянтинівку Донецької області ракетою Х-38. Росіяни влучили в торговельний центр та відділення "Нової пошти".

Внаслідок ворожого удару загинули 14 людей, ще 43 - поранені.

Через деякий час терористи вдруге обстріляли Костянтинівку - вдарили по місту зі "Смерчів". Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення.

Детальніше про наслідки обстрілу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьКонстантиновкаВійна в Україні