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Обстріл Костянтинівки: кількість загиблих зросла до 14

П'ятниця 09 серпня 2024 18:05
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Обстріл Костянтинівки: кількість загиблих зросла до 14 Фото: наслідки обстрілу Костянтинівки (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Сергій Пишкін

У Костянтинівці, внаслідок російського обстрілу, кількість загиблих зросла до 14. Розпочато розслідування за фактом воєнного злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Наразі відомо про:

  • 14 загиблих;
  • 43 поранених внаслідок обстрілу.

"Це терор і варварство. Жодна ситуація на фронті не може бути виправданням для вбивств цивільних. Вже розпочато розслідування за фактом воєнного злочину. Країна-терорист має бути і буде покарана за все скоєне", - заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Обстріл Костянтинівки 9 серпня

Близько о 11 ранку ворог атакував Костянтинівку ракетою Х-38. Також під обстріл потрапило відділення "Нової пошти".

Пізніше президент Володимир Зеленський показав відео із наслідками обстрілу.

Через деякий час терористи вдруге обстріляли Костянтинівку - вдарили по місту зі "Смерчів", внаслідок чого двоє людей отримали поранення.

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