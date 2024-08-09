Обстріл Костянтинівки: кількість загиблих зросла до 14
У Костянтинівці, внаслідок російського обстрілу, кількість загиблих зросла до 14. Розпочато розслідування за фактом воєнного злочину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.
Наразі відомо про:
- 14 загиблих;
- 43 поранених внаслідок обстрілу.
"Це терор і варварство. Жодна ситуація на фронті не може бути виправданням для вбивств цивільних. Вже розпочато розслідування за фактом воєнного злочину. Країна-терорист має бути і буде покарана за все скоєне", - заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.
Обстріл Костянтинівки 9 серпня
Близько о 11 ранку ворог атакував Костянтинівку ракетою Х-38. Також під обстріл потрапило відділення "Нової пошти".
Пізніше президент Володимир Зеленський показав відео із наслідками обстрілу.
Через деякий час терористи вдруге обстріляли Костянтинівку - вдарили по місту зі "Смерчів", внаслідок чого двоє людей отримали поранення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.