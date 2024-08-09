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Удар РФ по Константиновке: среди погибших могут быть дети, - глава ОВА

Фото: среди погибших в Константиновке могут быть дети (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Татьяна Степанова

Среди погибших в результате ракетного удара РФ по Константиновке Донецкой области могут быть трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Среди погибших, вероятно, есть трое детей, однако тела сильно повреждены и точно это установит только экспертиза. Среди раненых один человек находится в тяжелом состоянии, его доставили на лечение в Днепр, остальные получают медицинскую помощь на территории области", - рассказал Филашкин.

По его словам, спасательно-поисковая операция временно приостановлена из-за безопасной составляющей.

Обстрел Константиновки 9 августа

Напомним, утром 9 августа российские войска атаковали Константиновку Донецкой области ракетой Х-38. Россияне попали в торговый центр и отделение "Новой почты".

В результате вражеского удара погибли 14 человек, еще 43 - ранены.

Через некоторое время террористы вторично обстреляли Константиновку - ударили по городу из "Смерчей". В результате атаки два человека получили ранения.

Детальнее о последствиях обстрела - читайте в материале РБК-Украина.

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