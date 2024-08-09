Удар РФ по Константиновке: среди погибших могут быть дети, - глава ОВА

Обстрел Константиновки 9 августа

Напомним, утром 9 августа российские войска атаковали Константиновку Донецкой области ракетой Х-38. Россияне попали в торговый центр и отделение "Новой почты".

В результате вражеского удара погибли 14 человек, еще 43 - ранены.

Через некоторое время террористы вторично обстреляли Константиновку - ударили по городу из "Смерчей". В результате атаки два человека получили ранения.

Детальнее о последствиях обстрела - читайте в материале РБК-Украина.

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