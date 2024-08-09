Фото: росіяни знову обстріляли Костянтинівку, є поранені (t.me/VadymFilashkin)

Росіяни знову завдали удару по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок обстрілу двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької обласної державної адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна.

"Ще один обстріл Костянтинівки - поранено 2 цивільних", - пише Філашкін. За словами голови ОВА, цього разу ворог вдарив по приватному секторі зі "Смерчів". Внаслідок обстрілу пошкоджені: 6 приватних будинків;

газопровід. Обстріл Костянтинівки 9 серпня Близько о 11 ранку терористи вперше завдали удару по Костянтинівці. За словами Філашкіна, ворог застосував проти міста ракету Х-38. Зокрема під удар потрапило відділення "Нової пошти". Станом на 16:02 відомо про 12 загиблих;

44 поранених. Також президент Володимир Зеленський показав відео із наслідками обстрілу.