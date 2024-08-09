ua en ru
Пт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни знову обстріляли Костянтинівку, є поранені

П'ятниця 09 серпня 2024 16:34
UA EN RU
Росіяни знову обстріляли Костянтинівку, є поранені Фото: росіяни знову обстріляли Костянтинівку, є поранені (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни знову завдали удару по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок обстрілу двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької обласної державної адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна.

"Ще один обстріл Костянтинівки - поранено 2 цивільних", - пише Філашкін.

За словами голови ОВА, цього разу ворог вдарив по приватному секторі зі "Смерчів". Внаслідок обстрілу пошкоджені:

  • 6 приватних будинків;
  • газопровід.

Обстріл Костянтинівки 9 серпня

Близько о 11 ранку терористи вперше завдали удару по Костянтинівці. За словами Філашкіна, ворог застосував проти міста ракету Х-38. Зокрема під удар потрапило відділення "Нової пошти".

Станом на 16:02 відомо про

  • 12 загиблих;
  • 44 поранених.

Також президент Володимир Зеленський показав відео із наслідками обстрілу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Донецька область
NEWS
Під завалами люди. Зеленський показав відео наслідків удару по Костянтинівці
Під завалами люди. Зеленський показав відео наслідків удару по Костянтинівці
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців