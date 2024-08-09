Росіяни знову обстріляли Костянтинівку, є поранені
Росіяни знову завдали удару по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок обстрілу двоє людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької обласної державної адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна.
"Ще один обстріл Костянтинівки - поранено 2 цивільних", - пише Філашкін.
За словами голови ОВА, цього разу ворог вдарив по приватному секторі зі "Смерчів". Внаслідок обстрілу пошкоджені:
- 6 приватних будинків;
- газопровід.
Обстріл Костянтинівки 9 серпня
Близько о 11 ранку терористи вперше завдали удару по Костянтинівці. За словами Філашкіна, ворог застосував проти міста ракету Х-38. Зокрема під удар потрапило відділення "Нової пошти".
Станом на 16:02 відомо про
- 12 загиблих;
- 44 поранених.
Також президент Володимир Зеленський показав відео із наслідками обстрілу.
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