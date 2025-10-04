Удар РФ по інфраструктурі Чернігова: рятувальники показали фото наслідків атаки

Росіяни б'ють по об'єктах енергетики

Нагадаємо, в результаті низки ворожих ударів по енергетиці України знеструмлені споживачі з'явились відразу у кількох областях. Найскладніша ситуація зберігається на Сумщині та Чернігівщині.

Зокрема, після масованих ударів РФ по критичній інфраструктурі в "Чернігівобленерго" заявили, що ситуація в енергосистемі регіону залишається мегакритичною. Через це від 1 жовтня в області діють жорсткі графіки відключень світла.

У ніч на 4 жовтня російська армія знову атакувала енергетичну систему у Чернігівській області. Пошкоджено одразу кілька важливих об'єктів електропостачання. Енергетики вже приступили до перезаживлення.