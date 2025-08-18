Удар РФ по Харкову: кількість постраждалих зросла, у місті оголошено День жалоби

У Харкові російські війська завдали серії ударів по житлових кварталах. Пʼятеро людей загинули, понад 30 отримали поранення або гострий шок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офіс Генерального прокурора та Telegram мера міста Ігоря Терехова.

На місці ворожого обстрілу працюють близько 140 рятувальників та 39 одиниць техніки, у тому числі важка інженерна та спеціальна.

"Мої щирі співчуття рідним і близьким усіх загиблих. Харків пам’ятає кожну жертву. І Харків обов’язково вистоїть", - зазначив він.

Терехов оголосив день трауру після терористичного удару по житловому будинку. Загинули пʼятеро людей, ще 20 постраждали, серед них шестирічна дитина.

Внаслідок удару частково обвалилися міжповерхові перекриття, загинуло пʼятеро людей, серед них дитина приблизно 1,5 року. Щонайменше 19 людей зазнали поранень та шоку, серед постраждалих є діти.

Наступного ранку, 18 серпня, близько 5:00, пʼять безпілотників атакували багатоквартирний будинок у тому ж районі.

Ракета влучила неподалік багатоповерхового житлового будинку, що призвело до гострої стресової реакції у 11 мирних жителів, серед яких 13-річна дівчинка.

Як повідомляють у прокуратурі, 17 серпня близько 22:50 російські війська завдали ракетного удару по Індустріальному району Харкова.

Удар по Харкову

У ніч на 18 серпня Харків зазнав нової масованої атаки дронами-камікадзе. Перші вибухи пролунали близько 04:48. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, один із "Шахедів" влучив у багатоповерхівку в Індустріальному районі, викликавши масштабну пожежу на кількох поверхах одразу у двох під’їздах.

Через обвалення перекриттів під завалами могли залишатися люди, на місці працювали рятувальники.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що серед постраждалих є дорослі та діти: станом на ранок поранення отримали 20 осіб, серед них шестеро дітей віком від одного до 17 років.