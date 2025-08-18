Удар РФ по Харькову: количество пострадавших возросло, в городе объявлен День траура
В Харькове российские войска нанесли серию ударов по жилым кварталам. Шесть человек погибли, более 30 получили ранения или острый шок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офис Генерального прокурора и Telegram мэра города Игоря Терехова.
Обновлено 11:00. В Харькове до шести выросло количество жертв ночной российской атаки. Мэр Игорь Терехов рассказал, что только на месте утреннего удара найдено еще одно тело погибшего.
Как сообщают в прокуратуре, 17 августа около 22:50 российские войска нанесли ракетный удар по Индустриальному району Харькова.
Ракета попала недалеко от многоэтажного жилого дома, что привело к острой стрессовой реакции у 11 мирных жителей, среди которых 13-летняя девочка.
Предварительно установлено, что применена была ракета типа "Искандер".
На следующее утро, 18 августа, около 5:00, пять беспилотников атаковали многоквартирный дом в том же районе.
В результате удара частично обвалились межэтажные перекрытия, погибли пять человек, среди них ребенок примерно 1,5 года. По меньшей мере 19 человек получили ранения и шок, среди пострадавших есть дети.
На месте работают профильные службы и спасатели, пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Под процессуальным руководством Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебные расследования по фактам военных преступлений (ст. 438 УК Украины).
День траура в Харькове
Терехов объявил день траура после террористического удара по жилому дому. Погибли пять человек, еще 20 пострадали, среди них шестилетний ребенок.
"Мои искренние соболезнования родным и близким всех погибших. Харьков помнит каждую жертву. И Харьков обязательно выстоит", - отметил он.
Обновлено
По информации ГСЧС, из-под завалов удалось спасти 2 человека: мужчину и женщину.
На месте вражеского обстрела работают около 140 спасателей и 39 единиц техники, в том числе тяжелая инженерная и специальная.
Привлечены пиротехнические, кинологические расчеты и психологи ГСЧС.
Удар по Харькову
В ночь на 18 августа Харьков подвергся новой массированной атаке дронами-камикадзе. Первые взрывы прозвучали около 04:48. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, один из "Шахедов" попал в многоэтажку в Индустриальном районе, вызвав масштабный пожар на нескольких этажах сразу в двух подъездах.
Из-за обрушения перекрытий под завалами могли оставаться люди, на месте работали спасатели.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что среди пострадавших есть взрослые и дети: по состоянию на утро ранения получили 20 человек, среди них шестеро детей в возрасте от одного до 17 лет.