Удар РФ по Дніпру: загинули 17 осіб, постраждали майже 280

Удар РФ по Дніпру 24 червня

Сьогодні вдень російські окупанти вдарили ракетами по Дніпру. Внаслідок обстрілу пошкодження також отримав пасажирський потяг "Укрзалізниці".

Президент Володимир Зеленський заявляв про понад 160 постраждалих.

Водночас військовий експерт Іван Ступак у коментарі РБК-Україна розповів, що російські ракетні удари по Дніпру та Самарі могли бути спрямовані на військові об’єкти, однак не виключено, що це також елемент психологічного тиску.

Детальніше про атаку ворога на Дніпро - у матеріалі РБК-Україна.

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