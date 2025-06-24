Удар РФ по Днепру: погибли 17 человек, пострадали почти 280

Удар РФ по Днепру 24 июня

Сегодня днем российские оккупанты ударили ракетами по Днепру. В результате обстрела повреждения также получил пассажирский поезд "Укрзализныци".

Президент Владимир Зеленский заявлял о более 160 пострадавших.

В то же время военный эксперт Иван Ступак в комментарии РБК-Украина рассказал, что российские ракетные удары по Днепру и Самаре могли быть направлены на военные объекты, однако не исключено, что это также элемент психологического давления.

Подробнее об атаке врага на Днепр - в материале РБК-Украина.

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