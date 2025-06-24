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Кількість поранених через удар балістикою по Дніпру і Самару перевищила 160, - Зеленський

Дніпропетровська область, Вівторок 24 червня 2025 17:13
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Кількість поранених через удар балістикою по Дніпру і Самару перевищила 160, - Зеленський Фото: РФ вдарила по Дніпропетровській області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 24 червня, завдали ракетних ударів по Дніпру та Самару. Уже відомо про понад 160 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebook.

"На Дніпровщині надають допомогу всім, хто постраждав від удару російської балістики. На зараз відомо про понад 160 поранених. На жаль, 11 людей загинули", - розповів він.

За словами президента, розбір завалів триває, тому кількість загиблих може збільшитися.

Зеленський нагадав, що через удар росіян пошкоджено багато цивільної інфраструктури: будинки, школи та навіть пасажирський потяг. Близько 500 пасажирів перебувало всередині.

"П'ять вагонів розбито. Без жертв. Усім пораненим надано допомогу. Черговий російський удар по життю", - зазначив він.

Зеленський додав, що Росія не може виробляти балістику без компонентів інших країн. Також Росія не може виробляти сотні видів іншої зброї без компонентів, обладнання та експертизи, якою режим у Москві не володіє.

"Саме тому важливо максимально обмежувати схеми, які об'єднують Росію зі спільниками. Потрібно і значне посилення санкцій проти Росії", - додав він.

За словами президента, війна Росії проти України - не та, в якій складно вибрати одну сторону.

"Бути з Україною - це захищати життя. Я вдячний усім, хто допомагає. Просто зараз, днями, ми робимо все, щоб стало більше підтримки для наших людей, для нашої держави", - розповів він.

Оновлено 17:27

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що внаслідок російського удару по Дніпропетровській області було пошкоджено потяг "Одеса-Запоріжжя".

"До лікарень Запоріжжя звернулися 10 пасажирів цього поїзда, серед них троє дітей - 5 місяців, 2 та 6 років. Сім поранених отримали допомогу та лікуються вдома, ще троє зараз проходять обстеження. Серед травм - мінно-вибухові, осколкові та забої", - додав він.

Удар по Дніпру і Самару

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 24 червня, завдали ракетних ударів по Дніпру та Самару.

Унаслідок атаки, згідно з останніми даними, у Дніпрі постраждали щонайменше 153 людини. Серед них 12 у важкому стані.

При цьому загальна кількість жертв у Дніпрі та Самарі вже сягнула 11 осіб.

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