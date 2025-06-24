Удар РФ по Дніпру: загинули 17 осіб, постраждали майже 280

Внаслідок російського удару по місто Дніпро вдень вівторка, 24 червня, кількість жертв зросла до 17 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Спочатку він повідомив, що у Дніпрі внаслідок удару РФ 16 загиблих, однак через деякий час уточнив, що їх кількість зросла до 17.

Удар РФ по Дніпру 24 червня

Сьогодні вдень російські окупанти вдарили ракетами по Дніпру. Внаслідок обстрілу пошкодження також отримав пасажирський потяг "Укрзалізниці".

Президент Володимир Зеленський заявляв про понад 160 постраждалих.

Водночас військовий експерт Іван Ступак у коментарі РБК-Україна розповів, що російські ракетні удари по Дніпру та Самарі могли бути спрямовані на військові об’єкти, однак не виключено, що це також елемент психологічного тиску.

Детальніше про атаку ворога на Дніпро - у матеріалі РБК-Україна.

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