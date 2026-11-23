Российский удар по пятиэтажке в Дымере Киевской области унес жизни 11 человек. Судьба еще двух человек остается неизвестной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что разбор завалов на месте удара длился всю ночь - из-под завалов извлечены тела еще семи погибших.

"В общем, только одним этим российским ударом убиты 11 человек. Мои соболезнования всем родным и близким... Судьба двух людей до сих пор неизвестна. Спасение и поиск людей приходилось прерывать из-за угрозы повторных российских ударов и опасности от "шахедов", - отметил президент.

Зеленский добавил, что сейчас медики оказывают необходимую помощь Давиду - мальчику, которого вчера спасли из-под завалов дома в Дымере.

"Родители сейчас находятся рядом с ним. Еще четверо раненых также находятся в больнице. Среди них и женщина, которую ночью удалось спасти, она пробыла под завалами почти 22 часа", - говорится в заявлении.

Глава государства подчеркнул, что производство и обычных, и реактивных "Шахедов", которыми Россия разбивает жилые дома и инфраструктуру в Украине, критически зависимо от иностранных компонентов. В частности, от поставок в РФ двигателей и чипов.

"Санкции мира, контроль за соблюдением санкционных режимов и реальное усиление экспортного контроля - это то, что может ограничить российское производство оружия", - заявил Зеленский.

Удар по Дымеру

Напомним, 22 ноября российский дрон атаковал пятиэтажный жилой дом в Дымере. В результате удара пострадали, в частности, двое детей - 12-летняя девочка и 7-летний мальчик.