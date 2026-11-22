Рятувальна операція у Димері Київської області після російської атаки триває весь день - наразі відомо про чотирьох жертв. Попри це, про 10 людей жодної інформації досі немає.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"У Димері на Київщині щойно ввечері вдалося врятувати дитину з-під завалів - зараз хлопчику надають необхідну допомогу", - додав глава держави.

Він звернув увагу на те, що по будинку у Димері поцілив російський "шахед" - він знищив увесь підʼїзд.

За словами Зеленського, рятувальні роботи проводити дуже складно на тлі постійних нових повітряних тривоги.

Президент запевнив, що на місці достатньо сил, достатньо засобів рятувальників: більш ніж 130 людей залучені до робіт.

Глава держави додав, що пперація у Димері буде тривати, поки не буде встановлена вся інформація по кожному прізвищу.

Оновлено о 22:00

Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини.



Кількість загиблих зросла до п’яти осіб.



"Був сьогодні на Київщині також удар у Вишневому - по звичайному продуктовому магазину. Три людини загинули, тринадцять поранені. У Білоцерківському районі "шахед" влучив по будинку. Постійний російський терор, постійні знущання від цих покидьків, і на весь цей терор будуть їм наші цілком справедливі відповіді", - повідомив Зеленський.