ua en ru
Нд, 27 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Удар РФ по автобусу біля Сум: троє людей загинули, п'ятеро поранені

Неділя 27 липня 2025 19:39
UA EN RU
Удар РФ по автобусу біля Сум: троє людей загинули, п'ятеро поранені Ілюстративне фото: наслідки атаки ще уточнюються (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні вдень російські окупанти завдали удар по автобусу з цивільними людини. Наразі відомо, що через атаку є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова.

Він уточнив, атака безпілотником сталася близько 16:30 у районі села Іволжанське Юнаківської громади. В автобусі перебували мирні мешканці.

"Попередньо загинули троє людей. Ще пʼятеро - поранені. Їм надається медична допомога. Постраждалих і решту пасажирів вивезли на безпечну територію", - йдеться у повідомленні.

Водночас Григоров додав, що наслідки атаки уточнюються.

Атаки РФ на Сумську область

Зазначимо, що армія РФ щодня обстрілює Сумську область і місто Суми, використовуючи дрони, ракети та авіабомби.

Наприклад, вчора ввечері було завдано удару по цивільній інфраструктурі Сумської громади - в Ковпаківському районі міста. В результаті обстрілу троє людей були поранені, їх госпіталізували.

Крім того, сьогодні вдень російські загарбники здійснили чергову атаку по критичній інфраструктурі Сумської області. Через це частина Сумської громади залишилася без світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна в Україні
Новини
Безпрецедентна кількість: Україна отримає десятки тисяч наборів для дронів з ШІ
Безпрецедентна кількість: Україна отримає десятки тисяч наборів для дронів з ШІ
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку