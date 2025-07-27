Удар РФ по автобусу возле Сум: три человека погибли, пятеро ранены
Сегодня днем российские оккупанты нанесли удар по автобусу с гражданскими людьми. Известно, что из-за атаки есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова.
Он уточнил, атака беспилотником произошла около 16:30 в районе села Иволжанское Юнаковской громады. В автобусе находились мирные жители.
"Предварительно погибли три человека. Еще пятеро - ранены. Им оказывается медицинская помощь. Пострадавших и остальных пассажиров вывезли на безопасную территорию", - говорится в сообщении.
В то же время Григоров добавил, что последствия атаки уточняются.
Атаки РФ на Сумскую область
Отметим, что армия РФ ежедневно обстреливает Сумскую область и город Сумы, используя дроны, ракеты и авиабомбы.
Например, вчера вечером был нанесен удар по гражданской инфраструктуре Сумской громады - в Ковпаковском районе города. В результате обстрела трое человек были ранены, их госпитализировали.
Кроме того, сегодня днем российские захватчики совершили долговую атаку по критической инфраструктуре Сумской области. Из-за этого часть Сумской громады осталась без света.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.