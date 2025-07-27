Удар РФ по автобусу возле Сум: три человека погибли, пятеро ранены

Сегодня днем российские оккупанты нанесли удар по автобусу с гражданскими людьми. Известно, что из-за атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова.

Он уточнил, атака беспилотником произошла около 16:30 в районе села Иволжанское Юнаковской громады. В автобусе находились мирные жители. "Предварительно погибли три человека. Еще пятеро - ранены. Им оказывается медицинская помощь. Пострадавших и остальных пассажиров вывезли на безопасную территорию", - говорится в сообщении. В то же время Григоров добавил, что последствия атаки уточняются.