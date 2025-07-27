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Удар РФ по автобусу возле Сум: три человека погибли, пятеро ранены

Воскресенье 27 июля 2025 19:39
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Удар РФ по автобусу возле Сум: три человека погибли, пятеро ранены Иллюстративное фото: последствия атаки еще уточняются (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня днем российские оккупанты нанесли удар по автобусу с гражданскими людьми. Известно, что из-за атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова.

Он уточнил, атака беспилотником произошла около 16:30 в районе села Иволжанское Юнаковской громады. В автобусе находились мирные жители.

"Предварительно погибли три человека. Еще пятеро - ранены. Им оказывается медицинская помощь. Пострадавших и остальных пассажиров вывезли на безопасную территорию", - говорится в сообщении.

В то же время Григоров добавил, что последствия атаки уточняются.

Атаки РФ на Сумскую область

Отметим, что армия РФ ежедневно обстреливает Сумскую область и город Сумы, используя дроны, ракеты и авиабомбы.

Например, вчера вечером был нанесен удар по гражданской инфраструктуре Сумской громады - в Ковпаковском районе города. В результате обстрела трое человек были ранены, их госпитализировали.

Кроме того, сегодня днем российские захватчики совершили долговую атаку по критической инфраструктуре Сумской области. Из-за этого часть Сумской громады осталась без света.

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