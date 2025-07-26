Росія вдарила по Сумській області: постраждали цивільні

Фото: РФ вдарила по цивільних об'єктах на Сумщині (facebook.com/DSNSSUMY)

Росія ввечері, 26 липня вдарила по цивільній інфраструктурі в Сумській області. Постраждали щонайменше три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова в Telgeram.

"Увечері ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Сумської громади - у Ковпаківському районі міста. Унаслідок удару постраждали цивільні", - повідомив він. За словами Григорова, наразі відомо про щонайменше трьох постраждалих. Усіх поранених доправили до лікарень. "Медики проводять обстеження і надають необхідну допомогу. Один із постраждалих - 43-річний чоловік, перебуває в стані середньої тяжкості", - додав Григоров.