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Після нових вибухів частина Сум та області залишилися без світла

Неділя 27 липня 2025 15:28
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Після нових вибухів частина Сум та області залишилися без світла Фото: росіяни вдарили по інфраструктурі, частина громади без світла (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У неділю, 27 липня, російські війська атакували об’єкти критичної інфраструктури в Сумах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

Близько 13:18 Telegram-канали повідомляли про вибухи у місті, а згодом влада підтвердила, що ворог поцілив у критичну інфраструктуру.

"Ворог знову атакував об’єкти критичної інфраструктури Сумщини. Внаслідок атаки безпілотників частина Сумської громади залишилась без світла", – повідомив Григоров.

За його словами, енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу та відновленням електропостачання.

Обстріли міста Суми

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно атакують місто дронами, ракетами та авіабомбами.

Зокрема, вдень 20 липня, ворог обстріляв місто дроном. Унаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, автомобіль та мережу електропередач.

Крім того, до медиків звернулися 7-річний хлопчик та його 34-річна мама, які перебували поруч із місцем вибуху.

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