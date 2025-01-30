Удар по ракетному арсеналу РФ і заява Зеленського про закінчення війни: новини за 29 січня

Українські безпілотники атакували ракетний арсенал росіян, який розташований у Тверській області. Тим часом президент України Володимир Зеленський розповів, коли закінчиться війна.

Більш детально про те, що сталося в середу, 29 січня, - в матеріалі РБК-Україна .

Було понад 20 вибухів. Українські дрони вдарили по ракетному арсеналу росіян, - джерела

Служба безпеки України та Сили спецоперацій ЗСУ сьогодні, 29 січня, вночі атакували кілька важливих об'єктів росіян у Тверській області. Зокрема, під ударом перебував ракетний арсенал, повідомили джерела РБК-Україна в СБУ.

"Важливо вистояти до кінця". Зеленський сказав, коли закінчиться війна

Війна Росії проти України закінчиться в той момент, коли вдасться досягти справедливого миру. Українцям потрібно вистояти до кінця, зазначив президент України Володимир Зеленський.

Він уточнив, що також обов'язковою умовою для миру є справедлива відповідальність за все, що зробила країна-агресор. Коли цього вдасться досягти, закінчиться війна.

Сибіга в лютому поїде в Париж на зустріч із главами МЗС європейських країн: хто в списку

Глава МЗС України Андрій Сибіга зустрінеться з главами МЗС країн Європейського Союзу в Парижі. Зустріч відбудеться, імовірно, 12 лютого.

Так, Сибіга планує взяти участь у зустрічі міністрів низки провідних європейських країн: Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Британії, Іспанії.

Генштаб підтвердив удар по НПЗ у Кстово

Підрозділи Головного управління розвідки (ГУР), у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в ніч на 29 січня, успішно атакували нафтопереробний завод (НПЗ) у місті Кстово Нижегородської області Росії.

Як зазначає Генштаб, НПЗ залучено до забезпечення окупаційної армії Росії.

Драпатий офіційно очолив найскладніший напрямок на фронті

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий офіційно очолив оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

У Раді почали консультації про заміщення допомоги від USAID

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики розпочав консультації щодо можливості заміщення американської допомоги з європейськими колегами. Йдеться про проєкти, які фінансувалися USAID.

Зазначається, що масштаб проблем, з якими зіткнулася Україна та десятки інших країн у зв'язку з припиненням американської допомоги, є значно більшим, ніж може здатися на перший погляд.