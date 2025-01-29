"Важливо вистояти до кінця". Зеленський сказав, коли закінчиться війна
Війна Росії проти України закінчиться в той момент, коли вдасться досягти справедливого миру. Українцям потрібно вистояти до кінця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з курсантами та ліцеїстами 18 військових навчальних закладів.
"Коли закінчиться війна? У той момент, коли Україна зможе завоювати для себе справедливий мир. Багато всього. Хтось по-різному до цього ставиться. Насамперед - справедливий мир, так, щоб не забути всіх тих, кого з нами немає, хто віддав життя", - наголосив президент.
Він уточнив, що також обов'язковою умовою для миру є справедлива відповідальність за все, що зробила країна-агресор. Коли цього вдасться досягти, закінчиться війна.
Глава держави звернув увагу, що перехід до дипломатичного вирішення конфлікту в тому чи іншому форматі не означатиме остаточного завершення війни. Оскільки в України вже був заморожений конфлікт після окупації Криму та частин Донецької і Луганської областей. Така ситуація призвела до повномасштабного вторгнення.
"Це говорить про те, що війна не була закінчена. Дуже важливо нам цього разу вистояти до кінця", - пояснив Зеленський.
Умови для повернення України за стіл переговорів
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що Україні необхідні гарантії безпеки перед тим, як повернутися за стіл переговорів.
Він додав, що в разі відсутності будь-яких гарантій для України росіяни отримають можливість підготуватися до повторного вторгнення.
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