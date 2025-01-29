Драпатий офіційно очолив найскладніший напрямок на фронті
Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий офіційно очолив оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського.
"Подякував за роботу в ОСУВ "Хортиця" генерал-майору Андрію Гнатову, який продовжить службу на посаді заступника начальника Генштабу ЗСУ", - додав Сирський.
За словами головнокомандувача ЗСУ, сьогодні ворог зосереджує найбільше сил саме на напрямках, які відносяться до операційної зони ОСУВ "Хортиця". Завданням Сил оборони, є тримати лінію, завдавати максимальних втрат ворогу й дбати про українських захисників.
"Поставив першочергові задачі, щоб стримати натиск переважаючого противника. Працюємо разом", - додав Сирський.
Михайло Драпатий
На початку війни з Росією у 2014-му Драпатий виконував обов’язки командира 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади, а у травні під його керівництвом 2-й батальйон увійшов у Маріуполь на бронетехніці з метою підсилення підрозділів.
З серпня 2016-го почав очолювати 58-му окрему мотопіхотну бригаду. Бригада виконувала бойові завдання на території Авдіївки й Ясинуватського району Донецької області.
З липня 2017-го Драпатий керував діями на Бахмутській трасі в зоні АТО.
Після цього до січня 2024-го командував оперативним угрупованням "Херсон", а вже у лютому його призначили заступником начальника Генштабу ЗСУ.
У травні того ж року Драпатий став командувачем оперативно-тактичного угрупування військ (ОТУВ) "Харків", а у листопаді був призначений командувачем Сухопутних військ ЗСУ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 26 січня президент Володимир Зеленський заявив про те, що генерал-майора Драпатого направлять керувати ОСУВ "Хортиця" в Донецькій області. Водночас останній збереже за собою посаду командувача Сухопутних військ.
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