Генштаб підтвердив удар по НПЗ у Кстово

Підрозділи Головного управління розвідки (ГУР), у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 29 січня, успішно атакували нафтопереробний завод (НПЗ) у місті Кстово Нижньогородській області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Як відзначає Генштаб, НПЗ залучений до забезпечення окупаційної армії Росії.

Після атаки дронами було зафіксовано потужну пожежу на території об'єкти. Масштаби пошкоджень наразі оцінюються.

"Бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії Росії проти України, триватиме", - додав Генштаб.





Атака на НПЗ у Кстово

Україна регулярно атакує російські НПЗ з метою виснаження логістики й військової економіки ворога. Цієї ночі в Росії пожалілись на чергову атаку безпілотників на території Смоленської та Тверської областей. Водночас Міністерство оборони країни-терориста відзвітувало про нібито "збиття" більше сотні дронів.

Зранку джерела РБК-Україна повідомили про успішне ураження НПЗ у Кстово. Як розповів керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, підприємство виробляє: