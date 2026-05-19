Удар по Прилуках: вже понад 20 поранених, понівечений ТЦ "Епіцентр" (фото)

12:46 19.05.2026 Вт
2 хв
Є постраждалі серед працівників торгівельного центру
aimg Марія Кучерявець
Фото: торговий центр "Епіцентр" у Прилуках на Чернігівщині зазнав руйнувань (facebook.com/epicentrkua)

Під час ранкового балістичного удару по Прилуках Чернігівської області зазнав руйнувань ТЦ "Епіцентр". В будівлі майже повністю зруйнована задня стіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії "Епіцентр К".

Читайте також: РФ вдарила одразу по кількох газових обʼєктах на Чернігівщині

"Сьогодні внаслідок ракетної атаки ворога зазнав руйнувань торговий центр "Епіцентр" у Прилуках на Чернігівщині. Поранення отримали двоє наших співробітників. Загрози їхньому життю немає. Вибуховою хвилею майже повністю зруйновано задню стінку будівлі", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що після удару на місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти, поліцейські офіцери громади та всі екстрені служби.

Фото: вибухова хвиля значно пошкодила "Епіцентр" в Прилуках (npu.gov.ua)

Удар по Прилуках

Нагадаємо, що сьогодні окупанти вдарили балістичною ракетою по центральній частині міста Прилуки.

Спочатку було відомо про двох загиблих та 17 поранених людей. Серед поранених є дитина. Втім, згодом кількість поранених унаслідок ракетного удару зросла до 21 людини, повідомив у коментарі "Суспільному" начальник Прилуцької РВА Володимир Чернов.

Ціллю ворога стало одне із підприємств, неподалік "Епіцентру". Також в місті пошкоджений супермаркет, пожежна техніка, низку будівель, автомобілі місцевих мешканців.

Нагадаємо, що у квітні 2026 року російські війська ударними дронами атакували в Прилуках відділок поліції. В результаті чого виникла пожежа, постраждав чоловік.

Також ми писали про удар росіян по Прилуцькій міській раді, який стався 7 квітня.

