Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)

Во время утреннего баллистического удара по Прилукам Черниговской области подвергся разрушениям ТЦ "Эпицентр". В здании почти полностью разрушена задняя стена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании "Эпицентр К".
"Сегодня в результате ракетной атаки врага подвергся разрушениям торговый центр "Эпицентр" в Прилуках на Черниговщине. Ранения получили двое наших сотрудников. Угрозы их жизни нет. Взрывной волной почти полностью разрушена задняя стенка здания", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что после удара на месте возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, криминалисты, полицейские офицеры общины и все экстренные службы.
Фото: взрывная волна значительно повредила "Эпицентр" в Прилуках (npu.gov.ua)
Напомним, что сегодня оккупанты ударили баллистической ракетой по центральной части города Прилуки.
Сначала было известно о двух погибших и 17 раненых людей. Среди раненых есть ребенок. Впрочем, впоследствии количество раненых в результате ракетного удара возросло до 21 человека, сообщил в комментарии "Суспільному" начальник Прилуцкого РВА Владимир Чернов.
Целью врага стало одно из предприятий, неподалеку от "Эпицентра". Также в городе поврежден супермаркет, пожарная техника, ряд зданий, автомобили местных жителей.
Напомним, что в апреле 2026 года российские войска ударными дронами атаковали в Прилуках отделение полиции. В результате чего возник пожар, пострадал мужчина.
