Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)

"Сегодня в результате ракетной атаки врага подвергся разрушениям торговый центр "Эпицентр" в Прилуках на Черниговщине. Ранения получили двое наших сотрудников. Угрозы их жизни нет. Взрывной волной почти полностью разрушена задняя стенка здания", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что после удара на месте возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, криминалисты, полицейские офицеры общины и все экстренные службы.

Фото: взрывная волна значительно повредила "Эпицентр" в Прилуках (npu.gov.ua)

Удар по Прилукам

Напомним, что сегодня оккупанты ударили баллистической ракетой по центральной части города Прилуки.

Сначала было известно о двух погибших и 17 раненых людей. Среди раненых есть ребенок. Впрочем, впоследствии количество раненых в результате ракетного удара возросло до 21 человека, сообщил в комментарии "Суспільному" начальник Прилуцкого РВА Владимир Чернов.

Целью врага стало одно из предприятий, неподалеку от "Эпицентра". Также в городе поврежден супермаркет, пожарная техника, ряд зданий, автомобили местных жителей.