Удар по прифронтовій ТЕС: кількість постраждалих енергетиків зросла до дев'яти

Фото: кількість постраждалих енергетиків внаслідок удару Росії по ТЕС зросла до дев'яти (Getty Images)

Внаслідок удару російських терористів по ТЕС, яка розташована у прифронтовій зоні, постраждали дев'ятеро енергетиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

Серед постраждалих: четверо енергетиків були госпіталізовані з травмами різної тяжкості;

п'ятеро отримали контузії. "Тримаємо зв'язок з постраждалими, їхніми родинами та лікарями. Надаємо усю необхідну допомогу", - пише ДТЕК. Обстріли України у ніч на 22 лютого У ніч на 22 лютого російські терористи атакували Україну десятьма ударними дронами типу Shahed, які були випущені із району Приморсько-Ахтарську Росії, а також протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря. Протиповітряна оборона знищила 8 БпЛА в межах: Полтавської;

Дніпропетровської;

Запорізької;

Харківської областей.