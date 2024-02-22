Удар по прифронтовій ТЕС: кількість постраждалих енергетиків зросла до дев'яти
Фото: кількість постраждалих енергетиків внаслідок удару Росії по ТЕС зросла до дев'яти (Getty Images)
Внаслідок удару російських терористів по ТЕС, яка розташована у прифронтовій зоні, постраждали дев'ятеро енергетиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.
Серед постраждалих:
- четверо енергетиків були госпіталізовані з травмами різної тяжкості;
- п'ятеро отримали контузії.
"Тримаємо зв'язок з постраждалими, їхніми родинами та лікарями. Надаємо усю необхідну допомогу", - пише ДТЕК.
Обстріли України у ніч на 22 лютого
У ніч на 22 лютого російські терористи атакували Україну десятьма ударними дронами типу Shahed, які були випущені із району Приморсько-Ахтарську Росії, а також протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.
Протиповітряна оборона знищила 8 БпЛА в межах:
- Полтавської;
- Дніпропетровської;
- Запорізької;
- Харківської областей.
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