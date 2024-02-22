Удар по прифронтовой ТЭС: количество пострадавших энергетиков выросло до девяти
Фото: количество пострадавших энергетиков в результате удара России по ТЭС возросло до девяти (Getty Images)
В результате удара российских террористов по ТЭС, расположенной в прифронтовой зоне, пострадали девять энергетиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.
Среди пострадавших:
- четверо энергетиков были госпитализированы с травмами различной тяжести;
- пятеро получили контузии.
"Держим связь с пострадавшими, их семьями и врачами. Предоставляем всю необходимую помощь", - пишет ДТЭК.
Обстрелы Украины в ночь на 22 февраля
В ночь на 22 февраля российские террористы атаковали Украину десятью ударными дронами типа Shahed, выпущенными из района Приморско-Ахтарской России, а также противорадиолокационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.
Противовоздушная оборона уничтожила 8 БпЛА в пределах:
- Полтавской;
- Днепропетровской;
- Запорожской;
- Харьковской области.
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