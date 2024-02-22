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Удар по прифронтовой ТЭС: количество пострадавших энергетиков выросло до девяти

Четверг 22 февраля 2024 16:35
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Удар по прифронтовой ТЭС: количество пострадавших энергетиков выросло до девяти Фото: количество пострадавших энергетиков в результате удара России по ТЭС возросло до девяти (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате удара российских террористов по ТЭС, расположенной в прифронтовой зоне, пострадали девять энергетиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

Среди пострадавших:

  • четверо энергетиков были госпитализированы с травмами различной тяжести;
  • пятеро получили контузии.

"Держим связь с пострадавшими, их семьями и врачами. Предоставляем всю необходимую помощь", - пишет ДТЭК.

Обстрелы Украины в ночь на 22 февраля

В ночь на 22 февраля российские террористы атаковали Украину десятью ударными дронами типа Shahed, выпущенными из района Приморско-Ахтарской России, а также противорадиолокационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.

Противовоздушная оборона уничтожила 8 БпЛА в пределах:

  • Полтавской;
  • Днепропетровской;
  • Запорожской;
  • Харьковской области.

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