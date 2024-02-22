Удар по прифронтовой ТЭС: количество пострадавших энергетиков выросло до девяти

Фото: количество пострадавших энергетиков в результате удара России по ТЭС возросло до девяти (Getty Images)

В результате удара российских террористов по ТЭС, расположенной в прифронтовой зоне, пострадали девять энергетиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

Среди пострадавших: четверо энергетиков были госпитализированы с травмами различной тяжести;

пятеро получили контузии. "Держим связь с пострадавшими, их семьями и врачами. Предоставляем всю необходимую помощь", - пишет ДТЭК. Обстрелы Украины в ночь на 22 февраля В ночь на 22 февраля российские террористы атаковали Украину десятью ударными дронами типа Shahed, выпущенными из района Приморско-Ахтарской России, а также противорадиолокационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря. Противовоздушная оборона уничтожила 8 БпЛА в пределах: Полтавской;

Днепропетровской;

Запорожской;

Харьковской области.