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Російські війська вдарили по прифронтовій ТЕС: поранені шестеро енергетиків

Україна, Четвер 22 лютого 2024 12:58
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Російські війська вдарили по прифронтовій ТЕС: поранені шестеро енергетиків Фото: російські війська вдарили по прифронтовій ТЕС 22 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли ТЕС, розташовану на прифронтовій території. Поранено шістьох енергетиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Сьогодні Росія атакувала прифронтову ТЕС. Шістьох наших колег поранено. Енергетикам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Водночас серйозно пошкоджено обладання теплоелектростанції.

"В ці хвилини ліквідовуємо наслідки атаки", - констатують в ДТЕК.

Обстріли ТЕС в Україні

У Росії стала звичайною практикою обстрілювати енергооб'єкти в Україні, в тому числі й теплоелектростанції. З початку цього опалювального сезону теплоелектростанції ДТЕК було обстріляно ворогом близько 40 разів. Наприклад, на початку січня 2024 року загарбники атакували підстанцію та ТЕС - тоді без світла залишилася шахта та гірники під землею, почалася пожежа.

Нагадаємо, 12 листопада 2023 року повідомлялося, що за останні три тижні РФ тричі обстріляла одну з ТЕС ДТЕК Енерго. Також окупанти вдарили по ТЕС увечері 7 листопада. Тоді під обстріл також потрапила теплоелектростанція у прифронтовій області.


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