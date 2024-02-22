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Повітряні сили назвали кількість дронів, які ліквідували під час останньої атаки РФ

Четвер 22 лютого 2024 07:04
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Повітряні сили назвали кількість дронів, які ліквідували під час останньої атаки РФ Фото: Повітряні сили розповіли скільки дронів було ліквідовано під час останньої атаки РФ (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Росіяни вночі 22 лютого атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Противник атакував Україну десятьма ударними безпілотниками із російського Приморсько-Ахтарська. Також ворог застосував протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря.

Внаслідок бойової роботи сил ППО знищено 8 дронів росіян у межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

Повітряні сили назвали кількість дронів, які ліквідували під час останньої атаки РФ

Удари росіян по Україні

Росіяни атакують територію України дронами та ракетами. Так, ввечері 21 лютого вибух був в Одеській області. Ворог запустив ракету. Також в області була загроза дронів.

До речі, росіяни атакували Україну дронами "Шахед" двічі за вечір 21 лютого. Тривогу оголосили у двох областях.

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