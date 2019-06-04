УДАР идет на выборы и предлагает Саакашвили пост главы партии

Фото: Виталий Кличко (kyivcity.gov.ua)

Партия Кличко примет участие во внеочередных выборах в парламент

Партия УДАР примет участие во внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом заявил лидер политсилы Виталий Кличко в видеообращении, опубликованном в Instagram.

Мэр Киева Виталий Кличко предложил Михаилу Саакашвили, который 29 мая вернулся в Украину, возглавить партию УДАР на выборах в Верховную раду Украины.

"УДАР идет на досрочные парламентские выборы. И предлагаю нашим партнерам пойти вместе. Я остаюсь лидером партии УДАР, а Михаилу Саакашвили предлагаю стать главой партии", - заявил Кличко.

По словам Кличко, его партия поддерживает "шаги эффективного реформирования государства, приближение Украины к европейскому сообществу и НАТО".

"У меня еще много обязательств перед киевлянами, которые я должен реализовать. Я остаюсь мэром столицы, чтобы они стали реальностью. Так будет честно и правильно. И те изменения, которые произошли в столице, мы сделаем и в каждом городе, городке и поселке", - сказал он.

Добавим, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили 29 мая 2019 года вернулся в Украину. 28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, отменив указ своего предшественника Петра Порошенко.

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что в партиях "Солидарность" и УДАР договорились о совместном походе на выборы в Верховную раду.

В материале РБК-Украина "Команда для реванша: как и с кем партия Петра Порошенко идет на выборы в Раду" сообщалось, что УДАР может возглавить брат Виталия Кличко - Владимир, который последнее время часто появляется на публичных мероприятиях с братом. Для укрепления электоральных позиций УДАРа мэр Киева вел переговоры об объединении со Святославом Вакарчуком и Игорем Смешко, уверяет один из собеседников в команде Порошенко.