Удар по порту "Південний": росіяни зруйнували ємності з агропродукцією для країн Африки

У відомстві уточнили, що було атаковано два термінали в порту "Південний", які спеціалізуються на перевалці агропродукції.

Фото: Наслідки удару (facebook.com/Ministry.for.restoration)

"Один із терміналів належить всесвітньо відомій сінгапурській компанії "Дельта Вілмар", яка працює в Україні з 2004 року і володіє також кількома заводами з переробки агропродукції. Це понад 300 млн доларів інвестицій і майже 1000 робочих місць", - пише міністерство.

Атаки на портову інфраструктуру України

Зазначається, що це вже 39 атака Росії по об'єктах портової інфраструктури Одеської області.

Було пошкоджено та частково знищено 215 об'єктів, 153 транспортні засоби, 8 цивільних суден, постраждало 26 цивільних осіб.

Фото: Робота рятувальників (facebook.com/DSNSODE)

"З часів як Росія вийшла із зернової угоди, вона систематично атакує порти з метою припинити експорт української агропродукції на світові ринки. Лише сильні системи ППО здатні зупинити агресора у своїх намірах знищити портову інфраструктуру та підірвати продовольчу безпеку світу", - написали в Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.