Удар по порту "Південний": росіяни зруйнували ємності з агропродукцією для країн Африки

Унаслідок сьогоднішнього удару Росії по порту "Південний" було зруйновано ємності з агропродукцією, яка мала йти на експорт до країн Азії та Африки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України і Головне управління ДСНС України в Одеській області.
У відомстві уточнили, що було атаковано два термінали в порту "Південний", які спеціалізуються на перевалці агропродукції.
Фото: Наслідки удару (facebook.com/Ministry.for.restoration)
"Один із терміналів належить всесвітньо відомій сінгапурській компанії "Дельта Вілмар", яка працює в Україні з 2004 року і володіє також кількома заводами з переробки агропродукції. Це понад 300 млн доларів інвестицій і майже 1000 робочих місць", - пише міністерство.
Зазначається, що це вже 39 атака Росії по об'єктах портової інфраструктури Одеської області.
Було пошкоджено та частково знищено 215 об'єктів, 153 транспортні засоби, 8 цивільних суден, постраждало 26 цивільних осіб.
Фото: Робота рятувальників (facebook.com/DSNSODE)
"З часів як Росія вийшла із зернової угоди, вона систематично атакує порти з метою припинити експорт української агропродукції на світові ринки. Лише сильні системи ППО здатні зупинити агресора у своїх намірах знищити портову інфраструктуру та підірвати продовольчу безпеку світу", - написали в Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Раніше про удар по порту "Південний" повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Коли я готувався до цієї розмови, вдарили по морському порту "Південний". Кілька ракет влучили в портові споруди, не тільки українські, а й сінгапурські", - заявив президент.
А до цього голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що під удар росіян потрапила прифронтова інфраструктура.
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