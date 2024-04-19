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Удар по порту "Южный": россияне разрушили емкости с агропродукцией для стран Африки

Фото: россияне разрушили емкости с агропродукцией для стран Африки (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Дмитрий Браславский

В результате сегодняшнего удара России по порту "Южный" были разрушены емкости с агропродукцией, которая должна была идти на экспорт в страны Азии и Африки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

В ведомстве уточнили, что были атакованы два терминала в порту "Южный", которые специализируются на перевалке агропродукции. 

Фото: Последствия удара (facebook.com/Ministry.for.restoration)

"Один из терминалов принадлежит всемирно известной сингапурской компании "Дельта Вилмар", которая работает в Украине с 2004 года и владеет также несколькими заводами по переработке агропродукции. Это более 300 млн долларов инвестиций и почти 1000 рабочих мест", - пишет министерство.

Атаки на портовую инфраструктуру Украины

Отмечается, что это уже 39 атака России по объектам портовой инфраструктуры Одесской области.

Было повреждено и частично уничтожено 215 объектов, 153 транспортных средства, 8 гражданских судов, пострадало 26 гражданских лиц. 

Фото: Работа спасателей (facebook.com/DSNSODE)

"Со времен как Россия вышла из зернового соглашения, она систематически атакует порты с целью прекратить экспорт украинской агропродукции на мировые рынки. Только сильные системы ПВО способны остановить агрессора в своих намерениях уничтожить портовую инфраструктуру и подорвать продовольственную безопасность мира", - написали в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Удар по порту

Ранее об ударе по порту "Южный" сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Когда я готовился к этому разговору, ударили по морскому порту "Южный". Несколько ракет попали в портовые сооружения, не только украинские, но и сингапурские", - заявил президент.

А до этого глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал, что под удар россиян попала прифронтовая инфраструктура.

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