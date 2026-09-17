Удар по подготовке к зиме: Минфин заморозил капитальные расходы из-за дефицита средств

Минфин отложил на декабрь капитальные расходы госбюджета, запланированные на осень. Это касается средств на защиту энергетики и подготовку к зиме.

Как сообщает РБК-Украина , об этом сообщила глава Бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа в подкасте " Хроники экономики ".

Перенос на конец года затронул строительство и реконструкцию больниц, возведение укрытий в школах и медицинских учреждениях, строительство социального жилья и др.

"В первую очередь это капитальные расходы: строительство и реконструкция, в том числе больниц; это строительство укрытий в больницах и школах; защита энергетики; строительство социального жилья и тому подобное", - сказала Пидласа.

Она подчеркнула, что когда речь идет о капитальных расходах, отложение их на декабрь означает, что "в этом году они вообще не будут профинансированы, потому что это просто невозможно будет сделать".

Ситуация с бюджетом

По словам главы профильного комитета, только с сентября на декабрь правительству пришлось перенести 39 миллиардов гривен капитальных расходов.

Пидласа отметила, что сейчас государство продолжает финансировать социальные нужды, в частности, выплачивать заработные платы работникам бюджетного сектора, однако ситуация с бюджетом остается сложной.

"Поэтому мы говорим, что ситуация с бюджетом плохая. Когда мы говорим о том, что нужно принимать ритмично и своевременно международные обязательства, то мы не просто так это говорим", - подчеркнула она.