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Економіка України втрачає 1-2 млрд гривень за годину простою при тривогах

16:36 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Економіка України втрачає 1-2 млрд гривень за годину простою при тривогах Фото: Український бізнес намагається працювати при жовтому сигналі тривоги (Getty Images)
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Економіка України знаходиться у кризовій ситуації, у тому числі й через простої під час тривог. Диференціація сигналів може допомогти бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка в ефірі телемарафону.

Бізнес втрачає під час тривог

Кравченко поділився, чому уряд обрав диференційований режим тривог.

"Згідно з оцінками Мінекономіки, від 1 до 2 млрд гривень втрачає економіка від однієї години простоїв", - зауважив міністр.

За його словами, наразі є дні, коли більше 20 годин тривог, а протягом останнього тижня серпня було понад 58 годин тривог протягом тижня.

"Ми говоримо про шалені збитки для економіки. Вона і так зазнає суттєвого тиску через прикриття експорту, перебої логістичних шляхів і логістичних компаній", - каже він.

Як допомогти

Тож, зазначив Кравченко, Кабмін намагається знайти ту модель, яка дасть бізнесу більше гнучкості приймати рішення для того, щоб:

  • підтримувати операційну діяльність,
  • далі надавати свої послуги,
  • підтримувати економіку під час повітряних тривог.

"Тому ми перейшли, і якраз підхід до "жовтого" сигналу дає бізнесу більше змоги гнучко підходити до того, щоб спільно з трудовим колективом визначати, як вони будуть працювати", - запевнив міністр.

На його думку, це рух в правильному напрямку, і вже багато бізнесів продовжують свою роботу під час "жовтого" сигналу.

"Є дійсно ряд питань, які треба доопрацьовувати і уточнювати. Зараз багато запитів, щоб більш детально розуміти суть загрози і щоб бізнеси могли більш інформовано приймати рішення", - повідомив Кравченко.

Раніше РБК-Україна писало, що диференціація повітряних тривог наразі не змінила графіків роботи відділень "Укрпошти". Всі послуги продовжують надавати за чинними алгоритмами безпеки.

Крім того, чи працювати під час "жовтої" тривоги, визначилася і мережа закладів McDonald's.

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