Удар по Павлограду: російські КАБи прилетіли по великому виробнику снеків

23 липня окупанти бомбили Павлоград.Три КАБи вдарили по виробництвам снеків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Star Brands у Facebook.
Унаслідок чергової російської атаки зазнав пошкоджень виробничий комплекс у Павлограді.
Там розташовані підприємства партнерів Групи компаній Star Brands:
Це виробники відомих українських снекових брендів, йдеться у дописі.
"За попередньою інформацією, місто зазнало кількох потужних ударів. Очевидці кажуть про чотири вибухи, три з яких прийшлися по виробничому комплексу та прилеглих до нього територіях", - кажуть у Star Brands .
Серед постраждалих опинились:
"Найболючіша втрата - це люди, а керовані авіабомби - страшна зброя і нова загроза для Павлограду, який уже декілька днів відчуває на собі наслідки потужних ударів КАБів", - повідомили бізнесмени.
Також вони зазначили, що на підприємствах облаштовані стаціонарні та мобільні укриття, що знаходяться в різних частинах території комплексу для максимально мобільної евакуації персоналу.
"Підприємства зазнали серйозних пошкоджень та руйнувань, остаточний масштаб збитків уточнюється. Проводиться оцінка наслідків та визначаються першочергові заходи щодо відновлення роботи виробничого комплексу", - уточнили у повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 23 липня, близько 11.00 ворог бомбив Павлоград КАБами.
Повідомлялося, що у місті пошкоджене підприємство харчової промисловості: на його території зайнялася пожежа.
Внаслідок атаки загинули троє людей, 28 осіб дістали поранення. Усіх постраждалих госпіталізували.
20 липня Росія вперше била КАБами по Павлограду. 11 людей, в тому числі 13-річна дівчинка, госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
А 7 квітня російські війська втретє за рік ударним дроном атакували склади продовольчої компанії Star Brands у Павлограді Дніпропетровської області. Раніше були подібні удари у квітні та листопаді 2025 року.