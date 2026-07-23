Удар по Павлограду: російські КАБи прилетіли по великому виробнику снеків

Росія бомбила виробництво Star Brands

Унаслідок чергової російської атаки зазнав пошкоджень виробничий комплекс у Павлограді.

Там розташовані підприємства партнерів Групи компаній Star Brands:

ТОВ "Клуб Чіпсів",

ТОВ "Снек Продакшн".

Це виробники відомих українських снекових брендів, йдеться у дописі.

"За попередньою інформацією, місто зазнало кількох потужних ударів. Очевидці кажуть про чотири вибухи, три з яких прийшлися по виробничому комплексу та прилеглих до нього територіях", - кажуть у Star Brands .

Серед постраждалих опинились:

робітники виробництва,

співробітники підрядних організацій,

чисельна кількість мешканців міста поза межами комплексу.

"Найболючіша втрата - це люди, а керовані авіабомби - страшна зброя і нова загроза для Павлограду, який уже декілька днів відчуває на собі наслідки потужних ударів КАБів", - повідомили бізнесмени.

Також вони зазначили, що на підприємствах облаштовані стаціонарні та мобільні укриття, що знаходяться в різних частинах території комплексу для максимально мобільної евакуації персоналу.

"Підприємства зазнали серйозних пошкоджень та руйнувань, остаточний масштаб збитків уточнюється. Проводиться оцінка наслідків та визначаються першочергові заходи щодо відновлення роботи виробничого комплексу", - уточнили у повідомленні.

Авіаудар РФ по Павлограду

Нагадаємо, що сьогодні, 23 липня, близько 11.00 ворог бомбив Павлоград КАБами.

Повідомлялося, що у місті пошкоджене підприємство харчової промисловості: на його території зайнялася пожежа.

Внаслідок атаки загинули троє людей, 28 осіб дістали поранення. Усіх постраждалих госпіталізували.