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Удар по Павлограду: российские КАБы прилетели по крупному производителю снеков

22:52 23.07.2026 Чт
2 мин
Враг повредил авиабомбами гражданское предприятие
aimg Елена Бджола
Фото: спасатели тушат пожар в Павлограде 23 июля (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

23 июля оккупанты бомбили Павлоград. Три КАБа ударили по производствам снеков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Star Brands в Facebook.

Россия бомбила производство Star Brands

В результате очередной российской атаки получил повреждения производственный комплекс в Павлограде.

Там расположены предприятия партнеров Группы компаний Star Brands:

  • ООО "Клуб Чипсов",
  • ООО "Снек Продакшн".

Это производители известных украинских снековых брендов, говорится в сообщении.

"По предварительной информации, город получил несколько мощных ударов. Очевидцы говорят о четырех взрывах, три из которых пришлись по производственному комплексу и прилегающих к нему территориях", - говорят в Star Brands .

Среди пострадавших оказались:

  • рабочие производства,
  • сотрудники подрядных организаций,
  • численность жителей города за пределами комплекса.

"Самая болезненная потеря - это люди, а управляемые авиабомбы - страшное оружие и новая угроза для Павлограда, который уже несколько дней испытывает на себе последствия мощных ударов КАБов", - сообщили бизнесмены.

Также они отметили, что на предприятиях оборудованы стационарные и мобильные укрытия, расположенные в разных частях территории комплекса для максимально мобильной эвакуации персонала.

"Предприятия получили серьезные повреждения и разрушения, окончательный масштаб ущерба уточняется. Проводится оценка последствий и определяются первоочередные мероприятия по возобновлению работы производственного комплекса", - уточнили в сообщении.

Авиаудар РФ по Павлограду

Напомним, что сегодня, 23 июля, около 11.00 враг бомбил Павлоград КАБами.

Сообщалось, что в городе повреждено предприятие пищевой промышленности: на его территории загорелся пожар.

В результате атаки погибли три человека, 28 человек получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы.

20 июля Россия впервые била КАБами по Павлограду. 11 человек, в том числе 13-летняя девочка, госпитализированы в состоянии средней тяжести.

А 7 апреля российские войска третий раз за год ударным дроном атаковали склады продовольственной компании Star Brands в Павлограде Днепропетровской области. Ранее подобные удары произошли в апреле и ноябре 2025 года.

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