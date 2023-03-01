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Не удар. В ОВА назвали причину вечірніх вибухів в Сумах

Фото: російські військові не припиняють обстріли населені пункти Сумської області (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові не припиняють обстріли населені пункти Сумської області. Вони роблять це як у нічний час, так і вдень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сумської обласної військової адміністрації.

За їх даними, жителі області часто чують звуки вибухів, однак здебільшого - це відлуння обстрілів прикордоння з важкої артилерії.

В ОВА відзначили, що такі обстріли не несуть значної загрози для жителів області.

"Останнім часом росіяни систематично обстрілюють прикордоння. А через погодні умови та нічний час доби жителі Сум можуть чути ці звуки обстрілів", - сказано в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у середу, 1 березня, російські війська знову обстріляли Сумську область. Загалом у регіоні було зафіксовано 31 "приліт".

Також жителі Сумської області почули вибухи. Їхньою причиною була робота систем протиповітряної оборони.

Крім того, сьогодні окупанти завдали ракетного удару по об'єктах інфраструктури під Кременчуком.

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Сумська областьВійна Росії проти України