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Міни, артилерія та міномети. Війська РФ знову обстріляли Сумську область

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Середа 01 березня 2023 21:47
Міни, артилерія та міномети. Війська РФ знову обстріляли Сумську область Фото: Війська РФ знову обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 1 березня, російські війська знову обстріляли Сумську область. Загалом у регіоні було зафіксовано 31 "приліт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 5 територіальних громад області: Новослобідської, Краснопільської, Есманської, Шалигинської, Білопільської. Було зафіксовано 31 "прильот". Також під час вечірньої повітряної тривоги, близько 19.00, працювала ППО", - йдеться у повідомленні.

Так, окупанти завдали ударів по:

  • Новослобідській громаді зі ствольної артилерії 152 мм. Було три "прильоти";
  • Шалигинській громаді з міномету 120 мм. Зафіксовано вісім "прильотів";
  • Есманьській громаді з міномету 120 мм. Було шість вибухів;
  • Білопільській громаді з міномету - чотири "прильоти".
  • Краснопільській громаді з мінометів. Також на територію громади росіяни скинули 10 мін.

"Без втрат та руйнувань", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше жителі Сумської області почули вибухи. Їхньою причиною була робота систем протиповітряної оборони.

Крім того, сьогодні окупанти завдали ракетного удару по об'єктах інфраструктури під Кременчуком.

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