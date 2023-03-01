Не удар. В ОВА назвали причину вечерних взрывов в Сумах

Российские военные не прекращают обстрелы населённых пунктов Сумской области. Они делают это как в ночное время, так и днем.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Сумской областной военной администрации.

По их данным, жители области часто слышат звуки взрывов, однако в большинстве своем - это эхо обстрелов приграничья из тяжелой артиллерии.

В ОВА отметили, что такие обстрелы не представляют значительной угрозы для жителей области.

"В последнее время россияне систематически обстреливают пограничья. А из-за погодных условий и ночного времени суток жители Сум могут слышать эти звуки обстрелов", - говорится в сообщении.